Hollanda’da terör saldırısı son anda önlendi

Hollanda polisinin ülkenin doğusunda bulunan Arnheim kentinde gerçektirilmesi planlanan büyük bir terör saldırısını son anda engellediği öğrenildi. Terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı. Zanlıların 21- 34 yaşları arasında olduğu belirtilirken grup liderinin 2017 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılma sebebiyle gözaltına alınmış Irak kökenli bir kişi olduğu kaydedildi.

Zanlıların saldırı için AK-47 otomatik silah ve patlayıcı temin etmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklanan 7 zanlıdan 3’ünün Arnhem, 2’si Rotterdam, 1’i Huissen ve Vlaardingen kentinde ikamet ettikleri öğrenildi. Zanlıların tutuklandıkları anda 5 adet silah üzerinde bulunduğu aktarıldı.