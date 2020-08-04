İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9724
  • EURO
    8,2209
  • ALTIN
    443.865
  • BIST100
    1074.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da tespit edilen vakalar bir haftada yüzde 95 arttı
Dünya

Hollanda'da tespit edilen vakalar bir haftada yüzde 95 arttı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir haftada yüzde 95 arttı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 16:39 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 16:39
ABONE OL

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta ülkede 2 bin 588 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Günde ortalama 370 kişide Kovid-19 saptanırken, vaka sayılarında yüzde 95'lik artış oldu.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 955'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 150'ye ulaştı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya göre 10 bin daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısının söz konusu dönemde 1259 arttığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısının geçen hafta 23, bu hafta ise 44 arttığı belirtildi.

Vaka sayılarının son zamanlarda en çok yükseldiği başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerindeki alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olduğu bazı bölgelerde, 5 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.