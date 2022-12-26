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Dünya

Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü

Hollanda'da, bir trenin makinistinin, sefer esnasında hemzemin geçitte durduktan sonra öldüğü bildirildi.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü
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Tren firması Arriva'dan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Venray-Blerick arası seferini yapan trenin makinistinin, bir geyiğe çarptığı şüphesiyle Tienray köyünde hemzemin geçitte durduktan sonra durumu kontrol etmek için aşağı indiği ve kabine döndükten sonra trenin hareket etmediği aktarıldı.

Açıklamada, trenin uzunca bir süre durmasından şüphelenen yolcuların kontrol etmesi sonucu gece 01.45 sıralarında makinistin öldüğünün fark edildiği belirtildi.

Polis, makinistin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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