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Dünya

Hollanda'da yeni dönem: Türkiye ve İslam düşmanı ''Yeşilgöz'' VVD'nin yeni lideri oldu

Türkiye ve İslam karşıtlığıyla tanınan Dilan Yeşilgöz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni genel başkanı oldu.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Hollanda'da yeni dönem: Türkiye ve İslam düşmanı ''Yeşilgöz'' VVD'nin yeni lideri oldu
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Kaolisyon krizlerinin yaşandığı Avrupa'da Hollanda'da Başbakan Mark Rutte de görevi bırakıyor.

Hollanda'da iktidardaki koalisyonun büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni genel başkanı belli oldu.

Başkanlığa, ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Türk kökenli Dilan Yeşilgöz seçildi.

TÜRKİYE VE BAŞÖRTÜ DÜŞMANI

Tuncelili bir ailenin kızı olan Yeşilgöz, Türkiye ve başörtü düşmanlığı ile biliniyor.

Yeşilgöz, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunmuştu.

Yine Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Son olarak Tuncelili Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

Yeşilgöz, kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.

GENEL SEÇİMLER KASIM AYINDA YAPILACAK

Yeşilgöz, temmuz ayında iktidarın büyük ortağı VVD Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti.

Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak. Ülkede seçimler 22 Kasım'da yapılacak.

CHP KADIN KOLLARI TEBRİK ETMİŞTİ

CHP Kadın Kolları, Hollanda'da 4 partili koalisyon hükümetinde Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev alan Dilan Yeşilgöz'ü sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tebrik etmişti.

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