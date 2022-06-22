İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3573
  • EURO
    18,2665
  • ALTIN
    1019.98
  • BIST100
    2576.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor
Dünya

Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor

Hollanda Acil Tıp Uzmanları Derneğinin açıklamasına göre, araştırmalar ülkede her yıl yaklaşık 1000 kişinin acil servislerdeki yoğunluk ve uzun bekleme süresi nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Dernek, Hollanda Parlamentosunun alt kanadında sağlık çalışanları eksikliğiyle ilgili yapılacak tartışmaya yönelik açıklama yaptı.

Personel eksikliğinin acil servislerde yoğunluğa sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, acil servislerde yeterli personel bulunmaması sebebiyle hastalara zamanında müdahale edilemediği belirtildi.

Derneğin İngiltere'deki bir kurumun 7,5 milyon hasta arasında yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, acil servislerde 4 ila 6 saat müdahale edilmeyi bekleyen her 191 hastadan birinin müdahalenin gecikmesi sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, bekleme süresinin 6 ile 8 saat arasında olduğu durumlarda 82 hastadan birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Hollanda'da acil servise gelen hastaların yüzde 24'ünün 4 saatten fazla bekletildiği ifade edilen açıklamada, araştırma sonuçlarına göre Hollanda'da her sene 940 hastanın acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, Dernek Başkanı David Baden'in "Acil servislerdeki personel eksikliğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın olmaması beni şaşırtıyor." şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.

Baden, acil servislerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için en az 1200 yeni doktora ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hollanda Parlamentosunda acil servislerdeki personel sıkıntısına ilişkin görüşmenin 6 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

  • Hollanda Acil Tıp Uzmanları Derneği
  • Hollanda
  • acil servis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.