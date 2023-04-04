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Dünya

Hollanda'da yolcu treni raydan çıktı

Hollanda'nın Lahey kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

IHA4 Nisan 2023 Salı 10:21 - Güncelleme:
Hollanda'da yolcu treni raydan çıktı
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Hollanda'nın güneyindeki Lahey kenti yakınlarında bulunan Voorschoten kasabasında içinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel saatle 03.25 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlarda Leiden ve Lahey arasındaki tren seferleri kısa süreliğine askıya alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Hollanda Demiryolları NS sözcüsü Erik Kroeze, kazaya bir yük trenin de karıştığını söyleyerek, konuya ilişkin detayları paylaşmadı. Voorschoten Belediye Başkanı Nadine Stemerdink ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz trajik bir kaza. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yas tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören aileler ile birlikte" dedi. Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.

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