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Dünya

Hollanda'dan Azerbaycan kararı: Bir süre kullanılmayacak

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek için yaptığı antiterör operasyonu nedeniyle Azerbaycan hava sahasını bir süre kullanmayacağını duyurdu.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Hollanda'dan Azerbaycan kararı: Bir süre kullanılmayacak
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KLM tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava yolu şirketinin güvenlik nedeniyle herhangi bir risk almak istemediği belirtildi.

Açıklamada, Karabağ bölgesindeki yaşanan durum nedeniyle şimdilik Azerbaycan üzerinden uçuşların gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Bu nedenle Asya'daki bazı ülkelere uçuşların iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL DÜZENİ TESİS ETMEK İÇİN YAPTIĞI ANTİTERÖR OPERASYONU

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bölgedeki silahlı gruplar son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyondaki 2 kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki 4 polisin de yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

  • KLM Azerbaycan
  • Antiterör operasyonu
  • Azerbaycan hava sahası

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