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Hollanda Maliye Bakanı, Suudi Arabistan'daki konferansa katılmayacak

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, önümüzdeki hafta Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

  • star.com.tr
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Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek "Gelecek Yatırım Girişimi (FII)" isimli yatırım konferansına katılmayacağını bildirdi. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un Hollanda parlamentosuna yazdığı mektupta, "Kabine Maliye Bakanı'nın 25 Ekim'de Riyad'daki ‘Gelecek Yatırım Girişimi’ konferansına katılmamasına karar verdi. Suudi yetkilileri bu ciddi konuya (Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması) bir açıklık getiremedi. Ayrıca, birçok uluslararası şirket, Dünya Bankası, IMF ve Fransız maliye bakanı konferansa katılımlarını iptal etti"" ifadeleri kullanıldı.

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