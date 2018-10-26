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Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret iptal edildi

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın, Suudi Arabistan'a aralıkta ticari ilişkileri geliştirmek üzere yapacağı ziyaretinin iptal edildiği bildirildi.

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Başbakan Mark Rutte, Kanada ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bakan Kaag'ın iş dünyasından büyük bir heyet ile Riyad'a aralık ayında yapmayı planladığı ticari ilişkilere yönelik ziyaretinin iptal edildiğini söyledi.

Rutte ziyaretin iptaline gerekçe olarak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesini gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenen yatırım konferansına katılmayacağı bildirilmişti.

Açıklamada, planlanan ticari ilişkiler ziyaretlerinin de şu anda siyasi seviyede makul olmadığı düşüncesinde oldukları ifade edilmişti.

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