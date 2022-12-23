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Dünya

Hollanda'dan Ukrayna'ya 2,5 milyar avroluk destek

Hollanda hükümeti 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardımlar için Ukrayna'ya ayrıldığını bildirdi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Hollanda'dan Ukrayna'ya 2,5 milyar avroluk destek
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Hükümetten yapılan açıklamada, gelecek yıl bütçesinden Ukrayna'ya gönderilecek yardımın 2,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu miktarın başta askeri ekipman desteği olmak üzere, yıkılan şehirlerin yeniden yapılandırılması, alt ve üst yapının onarılması ve işlenen suçların soruşturulması için kullanılacağı kaydedildi.

Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar avro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadelerine yer verdi.

- UKRAYNA'YA YARDIM 2,5 KAT ARTACAK

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon avroya yaklaştığı bildirildi.

Böylece 2023 bütçesinden yardımın 2022'de yapılanın 2,5 katı olması öngörülüyor.

Hollanda'nın, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu 2,5 milyar avroluk yardımın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı fonlar kapsamında olmadığı bilgisi paylaşıldı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıklamıştı.

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