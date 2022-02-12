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Dünya

Hollanda'dan vatandaşlarına ''Ukrayna'yı bir an evvel terk edin'' çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
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Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

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