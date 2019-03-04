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Hollanda Tahran Büyükelçisini geri çağıracak

Hollanda Dışlişleri Bakanlığı, İran yönetiminin Hollandalı diplomatları kovmasınında ardından, Tahran büyükelçisini geri çağıracaklarını duyurdu.

  • star.com.tr
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Hollanda Dışlişleri Bakanlığı, İran yönetiminin Hollandalı diplomatları kovmasınında ardından, Tahran büyükelçisini geri çağıracaklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Stef Blok, ''İstişareler sonucu Tahran'daki büyükelçimizi geri çağırma kararı aldık. Karar, iki Hollanda büyükelçiliği çalışanının İran tarafından sınır dışı edilmesine takiben geldi. Bu kabul edilemez.'' dedi.
 
Bakan Blok, Temsilciler Meclisi'ne konuya ilişkin bilgi verdi.
 
Açıklamada, İran Büyükelçisinin derhal Dışişleri Bakanlığına çağırılarak Hollandalı çalışanlarının sınır dışı edilmesinin kabul edilemez olduğunun açıkça belirtildiği ifade edildi.
 
İki çalışanın ailesini ve ekiplerini geride bırakarak bugün Hollanda'ya geldiği tepkiyle dile getirildi.
 
2018'DE HOLLANDA 2019'DA İRAN...
 
Temmuz 2018'de Hollanda istihbarat servisi (AIVD) ,İran Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişinin sınırdışı edildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Tahran yönetimi Hollanda'ya sert tepki göstermişti.
 
Geçtiğimiz günlerde İran'daki Hollanda Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi, Tahran yönetimi tarafından sınır dışı edildi.
 

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