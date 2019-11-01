Kamu yayın kuruluşu NOS'taki haberde, DEAŞ'lı kadın teröristlerin avukatları Andre Seebregts ve Tom de Boer'un, hükümetin terör örgütü DEAŞ üyesi kadınlar ile çocuklarını geri getirme prosedürünü acilen başlatması ve ihtiyati tedbir kararı alması için mahkemeye başvuruda bulunduğu belirtildi.

Haberde, avukatların, Türkiye'nin 17 Ekim'de ABD ile yaptığı 13 maddelik uzlaşma ve 22 Ekim'de Rusya ile sağlanan 10 maddelik anlaşmadan dolayı DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgenin sakin olduğu ve bu fırsattan yararlanılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Mahkemenin tedbir kararını 1,5 hafta sonra açıklayacağı kaydedildi.

De Volkskrant gazetesindeki haberde ise Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), 2018'in başında DEAŞ'lı kadın teröristler ve çocuklarının geri getirilmesinin ulusal güvenlik açısından daha iyi olduğuna yönelik hükümeti uyardığı iddia edildi.

NCTV'nin hükümete yaptığı uyarıda, DEAŞ'lıların çocuklarının ülkeye şimdi getirilmedikleri takdirde, yaşları ilerlediği zaman güvenlik sorunu oluşturabileceğini aktardığı bilgisi paylaşıldı.

- HOLLANDA'DA DEAŞ'LILARIN AKIBETİ KONUSU KOALİSYONU İKİYE BÖLDÜ

Ülkede koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), DEAŞ'lıların Suriye'de kalmaları ve orada yargılanmasını isterken, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi (CU) ise ülkeye getirilip yargılanmaları taraftarı olduğunu bildirmişti.

Geçen hafta Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen DEAŞ'lıların ülkeye getirilip yargılanmasını istemişti.