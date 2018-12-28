Hollandalı gazeteci Netjes: YPG/PYD'ye karşı bakış açım değişti

Gazeteci Netjes, terör örgütü PYD/PKK'nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli, Suriyeli Kürt ve Suriye'deki Kürt siyasilerle röportaj yaptığını belirten Netjes, "Yaptığım röportajlardan sonra YPG/PYD'ye bakışım değişti. DEAŞ'e karşı mücadelesinden dolayı YPG'nin iyi olduğunu zannediyordum. 2016 Mart'ta Kilis sınırında iken Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilere neden kaçtıklarını sorduğumda 'YPG'den kaçtık' ve 'evlerimize el koydular' demeleri beni şaşırttı. Gaziantep ve Kilis'te karşılaştığım Suriyeli Kürt mülteciler de benzer hikayeler anlattı." ifadesini kullandı.

Netjes, Türkiye-Suriye sınırında çoğunlukla Suriyeli Kürtler ile görüştüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer partilerdeki Suriyeli Kürt siyasetçilerden anladığım YPG/PYD tarafından üyeleri esir alınıyor, ofisleri kapatılıyor ve Cenevre'deki barış görüşmeleri için bölgeyi terk etmeleri engelleniyor. YPG/PYD'nin Esed ile anlaşma yapmış olması, Kürt siyasi partilerin çeşitliliği ve Suriye'deki diğerleri açısından kapsayıcı bir gündeme sahip olmaması yönünde Suriyeli Kürtlerin itirazları var."

Terör örgütü PYD/PKK'nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Netjes, PYD/PKK'nın baskıcı rejim uygulamalarına, ele geçirdikleri köylerden Arap halkının kovulmasına ve çocukların savaştırılmasına da itirazlar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olası bir askeri harekatını anlayabildiğini ifade eden Netjes, "Türkiye'nin kendi sınırının büyük bir bölümünde bölgeye hakim olan ve üstelik ağır silahları olan PKK'nın Suriye şubesini istememesini anlayabiliyorum. Türkiye'nin kendi sınırında YPG'den arınmış bir bölge olmasını istediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.