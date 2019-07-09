Hollandalı komutandan soykırım itirafı

Bosna Savaşı’nda Birleşmiş Milletler’in (BM) güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa’da sivilleri korumakla yükümlü olmalarına rağmen katliamcı Sırp askerlerine kapıyı açan Hollandalı taburun komutanlarından Ludy de Vos, soykırımdan 24 yıl sonra günahlarıyla yüzleşti. Yaklaşık 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 24’üncü yıl dönümü öncesi Bosna Hersek’i ziyaret eden Hollandalı komutan, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa’da görev yaptığı dönemde yaşadıkları ‘insanlık tarihinin en büyük başarısızlığı’ olarak nitelendirdi. Savaş yıllarında çok sayıda sivilin civar köylerdeki evlerini terk edip Srebrenitsa’ya sığındığını aktaran De Vos, “Bizim görevimiz güvenli bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve bu bölge dışında yaşayan sivillerle Bosnalı askerleri, Sırp birliklerinden uzak tutmaktı” dedi.

‘OLACAKLARI HİSSETTİK’

Srebrenitsa’daki son günlerinde olayların değişik bir hal almaya başladığını fark ettiğini söyleyen De Vos, “Yakınlarda bulunan Sırp birlikleri gitgide güçleniyor ve kötü bir şeyler olacağı hissine kapılmamıza neden oluyordu” diye konuştu. Srebrenitsa’nın Sırp birlikleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yaşanan soykırıma da değinen De Vos, “Srebrenitsa’da 1995 yılının temmuz ayında yaşananlar, insanlık tarihinin ve bilhassa o bölgeden sorumlu uluslararası toplumun en büyük başarısızlığıdır” ifadelerini kullandı.

‘PİŞMANLIK YAŞADIM’

Hollandalı komutan, Srebrenitsa’da son ana kadar kalamamanın pişmanlığını yaşadığını vurgulayarak, “Srebrenitsa benim için anılarla dolu bir yer. Yıllar sonra buraya dönmek zor. Burada yaşananlar yalnızca Srebrenitsa’da görev yapan Hollandalı askerleri değil, bu topraklara adım atmamış Hollandalı askerleri de etkiledi” şeklinde konuştu.Ölüm yolunda Barış

Yürüyüşü başladı

Srebrenitsa soykırımından kurtulmak isteyen Boşnakların orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ binlerce kişinin katılımıyla Nezuk kasabasından başladı. Halk arasında “ölüm yolu” olarak da bilinen güzergahta düzenlenen yürüyüşe bu yıl 5 binin üzerinde gönüllü katılıyor. Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, yaptığı açıklamada, Barış Yürüyüşü’nün uluslararası bir etkinlik haline geldiğini vurguladı. Yürüyüşe katılanlardan 23 yaşındaki Haris Beganovic de bu yıl 14. kez Barış Yürüyüşü’ne katıldığı belirterek, kendisini en derinden etkileyen noktanın toplu mezarlar olduğunu söyledi. Barış Yürüyüşü’ne Türkiye’den katılan bir grup da soykırım kurbanlarını anmak ve Boşnakların yanında olduklarını göstermek için buraya geldiklerini ifade etti. Nezuk kasabasından soykırım kurbanları için dua ederek yürüyüşe başlayan gönüllüler, 1995’te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda 100 kilometreden fazla yol katedecek. Katılımcılar, 10 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’na ulaşacak.