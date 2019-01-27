Hollanda'nın Lahey kentinde patlama
Hollanda’nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Polis, enkaz altında bir kişinin kaldığını açıkladı
- İHA
Hollanda’nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken binanın bir blokunun yıkıldığı gözlendi. Yetkililer, binadaki herkesin, yıkılma riski sebebiyle, tahliye edildiğini açıkladı. Polis, enkaz altında bir kişinin mahsur kaldığını düşündüklerini açıkladı.
İHA'nın haberine göre yapılan yazılı açıklamada, patlama sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğinin altını çizerek, gaz sızıntısından şüphelendiği belirtildi.
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