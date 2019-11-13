Hologram aslan ‘kükredi’

Süper Lig’in “Aslanlar” olarak bilinen Estudiantes de La Plata takımına ait stadyumun açılışındaki hologram gösterisinde, stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan görenleri büyüledi. Açılış için statta toplanan izleyiciler ışık gösterisiyle heyecanlı dakikalar yaşadı.