Hologram aslan ‘kükredi’
Arjantin’in Buenos Aires kentinde yeniden inşa edilen bir stadyumun açılış töreni olimpiyatları aratmadı.
Süper Lig’in “Aslanlar” olarak bilinen Estudiantes de La Plata takımına ait stadyumun açılışındaki hologram gösterisinde, stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan görenleri büyüledi. Açılış için statta toplanan izleyiciler ışık gösterisiyle heyecanlı dakikalar yaşadı.
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