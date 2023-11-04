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Dünya

Honduras, İsrail'deki büyükelçisini ülkesine geri çağırdı

Orta Amerika ülkesi Honduras, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Honduras, İsrail'deki büyükelçisini ülkesine geri çağırdı
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Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivil nüfusun yaşadığı ciddi insani durumlar göz önünde bulundurularak İsrail Büyükelçisi Roberto Martinez istişareler için ülkeye çağırıldı." ifadesine yer verdi.

Honduras Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) acil ateşkes çağrısı yapılarak, "İnsan haklarına her koşulda saygı duyulmalıdır. Gazze Şeridi'nde felaket niteliğinde insani dram yaşanıyor ve bundan büyük oranda çocuklardan oluşan sivil nüfus etkileniyor." ifadesi kullanılmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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