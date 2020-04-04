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Dünya

Honduras'ın eski Devlet Başkanı Rafael Leonardo Callejas hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın 3. Devlet Başkanı Rafael Leonardo Callejas, kalp krizi nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 21:58
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Honduras basınında çıkan habere göre, Callejas'ın yakını Roberto Castillo, eski devlet başkanının ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle öldüğünü doğruladı.

Ülkenin eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Callejas'ın ölümü nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Eski Devlet Başkanı Callejas'a 2018 yılında kan kanseri teşhisi konulmuştu.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da 1943'te doğan Callejas, 1975'te askeri rejim döneminde Doğal Kaynaklar Bakanı olarak siyasete girdi. 1990 yılında muhafazakar Honduras Ulusal Partisinden devlet başkanı seçilen Callejas, 1994'e kadar ülkeyi yönetti.

Callejas, 2002'den 2015'e kadar Honduras Futbol Federesyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuş ve adı bazı yolsuzluk davalarına karışmıştı.

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