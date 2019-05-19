26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Honduras’ta Juan Manuel Galvez havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra küçük bir uçak Roatan adasına düştü. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta Roatan adasındaki Juan Manuel Galvez havaalanından Trujillo şehrine doğru yola çıkan küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kıyıdan 400 metre uzaklığa düştü. Yerel medya tarafından yapılan açıklamada, kazada 4 Kanadalı turist ve bir ABD’li pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması: Bu yıl içinde...

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması: Bu yıl içinde...

Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100

Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Belediye işçisine CHP ve HDP baskısı: Zorla istifa ettirdiler

Belediye işçisine CHP ve HDP baskısı: Zorla istifa ettirdiler

Van Gölü kıyısında bulundu! Müthiş keşif

Van Gölü kıyısında bulundu! Müthiş keşif
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

1 gramı servet değerinde

1 gramı servet değerinde

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA