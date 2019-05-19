Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü
Honduras’ta Juan Manuel Galvez havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra küçük bir uçak Roatan adasına düştü. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- İHA
Orta Amerika ülkesi Honduras’ta Roatan adasındaki Juan Manuel Galvez havaalanından Trujillo şehrine doğru yola çıkan küçük bir uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kıyıdan 400 metre uzaklığa düştü. Yerel medya tarafından yapılan açıklamada, kazada 4 Kanadalı turist ve bir ABD’li pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
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