O ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Yetkililer, protestolar sırasında maskeli kişilerce ABD büyükelçiliği önünde yaklaşık bir düzine lastik yakıldığını belirterek, büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığını açıkladı.

Protestocuların lideri Suyapa Figueroa, büyükelçilik önündeki yangının göstericiler arasına sızan hükümet yanlısı kişilerce çıkarılmış olabileceğini öne sürdü.

Honduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı dün düzenlenen protestolarda 25 kişi yaralanmıştı.

Binlerce doktor ve öğretmen, devlet başkanlığı kararnamelerine karşı son haftalarda Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yürüyüş düzenliyor.

Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Hükümet ise reformların, işten çıkarmalara ve özelleştirmelere neden olacağı yönündeki söylentileri reddediyor.

Doktorlar sendikası Honduras Tıp Birliği (CMH) ve öğretmenler sendikası Honduras Öğretmen Örgütleri Federasyonu (FOMH), geçen ay sonunda, Ulusal Kongre tarafından onaylanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek yeniden yapılandırılmasına yönelik aldığı karar üzerine ulusal grev çağrısı yapmıştı.

CMH ve FOMH, yaptıkları açıklamalarda, Ulusal Kongrenin aldığı kararları kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Sendikalar ayrıca Honduras halkının eğitim ve sağlık hizmetlerini savunmak için bütün meslek odalarından destek istemişti.