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Dünya

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pasific, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 32 adet uçak satın almak üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific, Airbus'tan 32 uçak satın alacak
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Şirket'ten, Hong Kong Borsası'na yapılan bildirimde, 32 uçağın toplam 36,35 milyar Hong Kong doları (4,64 milyar dolar) "baz fiyattan" satın almak üzere uzlaşıldığı ancak nihai bedelde indirim olacağı belirtildi.

Bildirimde, uçakların, Cathay Pasific ile ona bağlı düşük bütçeli hava yolu şirketi HK Express ve hava kargo taşımacılığı şirketi Air Hong Kong tarafından, çoğunlukla Hong Kong ile Çin ana karası ve Asya ülkeleri arasındaki seferlerde kullanılacağı kaydedildi.

Cathay Pasific, ağustosta Airbus'tan "A320neo" ve "A321neo" tipi 32 adet yeni uçak satın alma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Hava yolu şirketi, daha önce, 2017'de Airbus'ın dar gövdeli, tek koridorlu yeni nesil orta mesafe yolcu uçağı "A320neo" ailesinden 32 uçak sipariş etmiş, bunlardan 13'ünü teslim almıştı.

Yeni siparişlerin teslimatının 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Cathay Pasific, HK Express ve Air Hong Kong'un halen toplam 225 uçaktan oluşan filoyla hizmet veriyor.

  • Cathay Pacific
  • Airbus
  • uçak satın alma

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