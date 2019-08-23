Hong Kong Havalimanı'ndaki protesto yasağı uzadı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki protesto yasağı uzatıldı.

Hong Kong haber kanalı Radio Television Hong Kong (RTHK), Hong Kong Yüksek Mahkemesinin, havalimanında seferleri aksatacak veya engelleyecek herhangi bir eyleme yönelik geçici yasağı ikinci bir emre kadar uzattığını duyurdu.

Havalimanında hükümet karşıtı protestoların düzenlenebileceği söylentilerinin ardından alındığı belirtilen kararın, havalimanın uluslararası imajı ve işletmelerin çıkarları açısından önemli olduğu vurgulandı.

Havalimanından yapılan bir açıklamaya göre ise havalimanına bağlanan yolların kapatılmasının havalimanın uygun işleyişini bozacak yasa dışı eylemlere neden olabileceği kaydedildi.

Hong Kong'da 3 aydır süren protestolar, 12-13 Ağustos'ta havalimana sıçramış, göstericilerin polisle çatıştığı olaylar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

Bunun üzerine Yüksek Mahkeme uçuş iptallerinin yaşandığı hafta havalimanında izinsiz gösterileri yasaklamış, protestoculara havalimanında belirlenen yerlere izin verilmişti.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.