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Dünya

Hong Kong meclisinde hareketli dakikalar! Parlamento savaş alanına döndü

Hong Kong parlamentosunda hareketli dakikalar yaşandı. Bugünkü oturumda hükümet yanlıları ile muhalifler birbirine girdi.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:55
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Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da Çin yanlıları ile muhalifler Hong Kong parlamentosunda birbirine girdi. Oturumun başkanı Starry Lee, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var" cümlesini kurunca muhalif siyasetçiler “Starry Lee istifa” diye bağırdı.

Kavga sırasında bazı milletvekilleri yerlerde sürüklenirken, bazı demokrat temsilciler meclis korumaları tarafından korumaya alındı.

PARLEMENTO SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çin yanlısı siyasetçiler tarafından köşeye sıkıştırılan Demokrat temsilci Eddie Chu Hoi-dick'in oturumda zor anlar yaşadığı görüldü.Kavgada yaralanan demokrat temsilci Andrew Wan Siu-kin ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, son iki haftadır iç kaynaklı yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmedi. Ancak, Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de hükümet yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.

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