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Hong Kong polisi protestolarda gerçek mermi kullandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bir gösterici yaralandı.

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South China Morning Post'un (SCMP) haberinde, vurulan göstericinin ameliyattan çıktığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gösterilerin sürdüğü Hong Kong'un birçok bölgesinde ana caddelerin ulaşıma kapandığı, bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR'nin doğu demir yolu hattındaki raylara fırlatılan nesnelerden dolayı seferlere ara verdiği ve göstericilerin Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde bir treni ateşe verdiği için ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi.

Göstericiler dün de alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar vermişti.

Gösterilere destek veren bazı milletvekilleri cumartesi günü gözaltına alınmış, bazıları da karakola çağrılmıştı.

Protestolarda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanmış ve cuma günü hayatını kaybetmişti.

- BÖLGEDEKİ PROTESTOLAR
 

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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