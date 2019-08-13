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Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade tasarısına karşı yürütülen protestolar nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı.

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Hong Kong basınından Sing Tao Daily gazetesinin haberine göre Hong Kong Uluslararası Havalimanında, dün protesto gösterilerinin yoğunlaşması nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşların sayısı 200’ü geçti.

Havalimanında bugün itibarıyla bazı seferlere yeniden başlandı. Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific Airways da sınırlı sayıda uçuş yapılacağını açıkladı.

Havalimanının geliş kısmında cuma günü oturma eylemi şeklinde başlayan protestolar dün gidiş kısımında da yapılmaya başlanmıştı.

Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlatmış ve daha sonra tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Hava Limanı’nda günlük bin civarı uçuş yapılırken, havalimanı yıllık ortalama 75 milyon yolcuya hizmet veriyor.

HONG KONG PROTESTOLARLA GÜNDEMDE

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. ?

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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