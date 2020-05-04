İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0338
  • EURO
    7,6936
  • ALTIN
    385.918
  • BIST100
    98966.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hong Kong'da koronavirüse rağmen halk, plajlara akın etti
Dünya

Hong Kong'da koronavirüse rağmen halk, plajlara akın etti

Hong Kong'da iki haftadır yerel olarak Kovid-19 vakası tespit edilmezken halk plajlara akın etti.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08
ABONE OL

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok ülkede tespit edilen vaka sayıları düşüşe geçti. Çin’in özerk bölgesi Hong Kong’da Sağlık Koruma Merkezi (CHP), son iki haftadır yerel olarak koronavirüs vakası bildirmedi. Ancak yetkililer tarafından vatandaşlara sosyal mesafeyi olabildiğince sürdürme uyarısı ve daha az dışarı çıkmaları yönünde uyarı yapılmasına rağmen halk kendini dışarı attı. Bazıları parkları, su kenarlarını tercih ederek sıcak havanın tadını çıkarırken bazıları da plajlara akın etti. Güneyde yer alan Repulse Bay bölgesinde sahil şeridi dolup taşarken Lantau Adasında da benzer manzaralar kaydedildi.

Öte yandan Hong Kong’da şu ana kadar Covid-19’a bağlı toplam bin 40 vaka kayıtlara geçerken 4 kişi de hayatını kaybetti. Virüsü yenip iyileşenler sayısı ise 879 olarak açıklandı.

Ekmek kuyruğunda saç saça baş başa kavga kameralara yansıdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.