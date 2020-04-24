İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9632
  • EURO
    7,497
  • ALTIN
    387.546
  • BIST100
    98896.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hong Kong'da Kovid-19 salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenleniyor
Dünya

Hong Kong'da Kovid-19 salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenleniyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenlenmeye başladı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 12:20 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:24
ABONE OL

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hong Kong'da üniversiteye kabullerde gerekli İkincil Eğitim Diploması sınavlarına 52 binden fazla öğrencinin girmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay ertelenen sınavlara giren öğrencilerin maske takmaları zorunlu. Öğrencilerin ayrıca ateşleri kontrol ediliyor ve sınav salonuna girmeden önce sağlık durumlarına ilişkin formu imzalamaları gerekiyor.

Sınav salonlarında oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralı çerçevesinde bir metre aralıklarla ayarlandığı dikkati çekiyor.

Bölgede üniversiteye giriş sınavları, 25 Mayıs'a kadar düzenlenmeye devam edecek.

Sınavların normalde 27 Mart'ta başlaması gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

Hong Kong'da Kovid-19'dan 4 kişi öldü, bölgede vaka sayısı 1036.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.