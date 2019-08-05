Hong Kong´da protestolarda otomobil eylemcilerin arasına daldı Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için yine sokağa çıktı. Yuen Long´daki protestolarda bir otomobilin, protestocuların arasına daldığı görüntülendi.