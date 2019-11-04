22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7095
  • 6,3786
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hong Kong'da sular durulmuyor! Polisten alışveriş merkezlerine baskın

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, polis göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine baskın düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong'da polis sosyal medya aracılığıyla toplanan, aralarında maskeli kişilerin de olduğu göstericilerin bulunduğu alışveriş merkezlerine baskın düzenledi.

Sha Tin, Tai Po ve Tai Koo bölgelerinde yer alan alışveriş merkezlerinde bir araya gelen göstericiler sloganlar attı, turnikelere zarar verip, mağazaların pencerelerini kırdı.

Göstericiler, Hong Kong polisine destek verdiği iddia edilen bir kişinin sahibi olduğu restorana da saldırdı.

Polis, mağazalara zarar veren göstericileri dağıtmak için alışveriş merkezlerine baskın yaparken, protestocuların polisin girişini engellemek için şemsiye ve kablolarla kapıları kapattıkları görüldü.

Polis, yüzlerce protestocuyu dağıtmak için biber gazı kullanırken, bazı göstericilerin kapalı alanda sıkılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Öte yandan Cityplaza alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişi, aralarında bölge meclis konseyi üyesinin de bulunduğu gruba saldırdı. Saldırıda ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

ÜLKEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Tarihi yansıtıyorlar! İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri

Tarihi yansıtıyorlar! İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA