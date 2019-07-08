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Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

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South China Morning Post gazetesinin haberinde, sayıları “on binlerce” olduğu ifade edilen göstericilerin pazar günü geç saatlerde yaptıkları yürüyüş sonrası polisle arbede yaşadığı belirtildi.

Hong Kong polis makamlarından yapılan açıklamada da yürüyüşe katılan ve arbedeye giren yaşları 20 ila 66 arasında 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriyi organize edenler katılımcıların sayısının 230 bin kişi olduğunu ileri sürerken, polis bu rakamın 56 bin civarında olduğunu kaydediyor.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

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