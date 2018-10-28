Hoş geldin pişkinliği! 

Terör devletinin el koyduğu topraklarına dönmek adına her Cuma Gazze Sınırı’nda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri düzenleyen Filistinlilere saldırarak 5 kişiyi şehit eden işgal kuvvetlerine misilleme yapan İslami Cihad, önceki gece İsrail’e 14 roket fırlattı. Savaş sirenlerinin çalındığı İsrail’de ordu, roketleri bahane olarak sunarak Gazze’ye bomba yağdırdı. Olayda 1’i çocuk 3 Filistinli yaralanırken, İsrail basını saldırının yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan Aviv Kochavi’ye ‘hoş geldin’ hediyesi olarak yapıldığını yazdı.

İRAN’I SUÇLADI, GAZZE’Yİ VURDU

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle önceki gece Gazze’de bazı noktalara hava saldırısı düzenlendi. İslami Cihad tarafından üstlenilen roketli saldırıya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, İran’ı suçladı ve “Emir, İran Devrim Muhafızları’nın desteğiyle verilmiştir” denildi. İşgalciler Tahran yönetimini hedef olarak gösterse de karşılık olarak masum Filistin halkına verdi ve iddialarına göre Hamas’a ait 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Helikopter ve savaş uçaklarının katıldığı bombardımanında 1’i çocuk toplam 3 sivil yaralanırken kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ağır hasar gördü.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Gazze’deki İslami Cihad Hareketi, İsrail’in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını açıklarken, MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesi İsrail ordusunun saldırısının tesadüf olmadığını savundu. Debka, ordunun Gazze saldırısıyla kısa süre önce açıklanan yeni Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’ye ‘Hoş geldin’ dediğini ifade etti. Saldırılardan saatler sonra ise darbeci Sisi’nin Mısır’ının girişimleri sonucu taraflar arasında ateşkese varıldığı duyuruldu. Konu hakkında açıklama yapan İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, “Mısır ile yapılan görüşmeler sonucu İsrail ile ateşkese varıldığını ilan ediyoruz” dedi. Şihab, hareketin, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkese bağlı kalacağını vurguladı.