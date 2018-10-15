Hindistan'da bir havayolları şirketinin hostesi uçaktan düştü
Hindistan'da bir havayolları şirketinin hostesi, Mumbai Havalimanı'nda park halindeki uçaktan düşerek yaralandı.
Yeni Delhi'ye gitmeye hazırlanan uçağın kapısını kapamaya çalışırken düştüğü belirtilen 52 yaşındaki Harsha Lobo'nun bel ve uyluk kemiğinin kırıldığı belirtildi.
Hindistan Havayolları Lobo'nun Boeing 777 tipi uçaktan aprona düşmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
'Merdivenle kapı arasındaki boşluktan düştü'
Açıklamada, hostesin merdivenle uçak arasındaki boşluktan yere düştüğü ve bir süre bilincini kaybettiği belirtildi.
(BBC Türkçe)
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