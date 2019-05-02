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HRW: Çin, Sincan'da Müslümanları 'uygulama' ile izliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW), yayınladığı bir raporda, Çin´in yetkili makamlarının Çin´in batı Sincan Bölgesi´nde yaşayan Müslümanları kitlesel olarak takip etmek, gözetlemek ve keyfi olarak gözaltına almak için bir cep telefonu uygulaması kullandığını ileri sürdü.

  • DHA
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Hazırlanan raporda, Entegre Ortak Operasyon Platformu (Integrated Joint Operations Platform - IJOP) ile  Sincan'daki yetkililerin sıradan insanlar hakkında çok miktarda ve çeşitlilikte bilgi toplamakta olduklarının tespit edildiği belirtildi.
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, IJOP uygulamasının insanların kan gruplarından boylarına, 'dini atmosferlerinden' siyasi aidiyetlerine kadar birçok bilgiyi toplayabildiğini duyurdu.
 
 
Örgüt, IJOP platformunun, insanların hareketlerini, telefonlarını, taşıt araçlarını ve kimlik kartlarını izleyerek gözetlediğini; insanların elektrik ve yakıt istasyonları kullanımını kayıt altına aldığını; söz konusu sistemin, bölgedeki bazı kontrol noktaları ile el ele vererek görünmez veya sanal bir çit dizisi oluşturduğunu ileri sürdü.
 

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