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Dünya

HRW'den, Scholz'un Başkan Erdoğan'a İsrail ile ilgili verdiği cevaba itiraz

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı İsrail savunmasına itiraz ederek, İsrail'in Gazze'de 'savaş suçu' işlediğini belirtti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
HRW'den, Scholz'un Başkan Erdoğan'a İsrail ile ilgili verdiği cevaba itiraz
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Scholz, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

"İsrail bir demokrasidir. Bu da çok açık şekilde ortaya konulmalıdır ve bu konuda da hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca her görüşmemizde ve her fırsatta bunun bizim görüşümüz olduğunu vurgulayacağız. Bu arada İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde de buna göre hareket etmektedir. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar saçmadır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur."

Bunun üzerine HRW, sosyal medya hesabından, Scholz'un bu sözlerini alıntılayarak, "Başbakan Scholz, İsrail hükümeti uluslararası hukuka uygun hareket etmiyor. Gazze'deki 2,2 milyon insanın elektrik ve suyunu kesmiş ve hastaneler de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir." paylaşımında bulundu.

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