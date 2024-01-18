İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki okuldan örnek davranış… Gazze'de ''karşılıklı ateşkes'' çağrısı yaptı
Dünya

ABD'deki okuldan örnek davranış… Gazze'de ''karşılıklı ateşkes'' çağrısı yaptı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor Okul Bölgesi, 'Gazze'de ateşkes' çağrısında bulunan bir kararı onayladı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
ABD'deki okuldan örnek davranış… Gazze'de ''karşılıklı ateşkes'' çağrısı yaptı
ABONE OL

Eyalete bağlı Ann Arbor kentinde yaklaşık 17 bin öğrencisi bulunan okul yönetimi, 120 kişinin katılımıyla yapılan toplantının ardından bu kararı aldı.

Okul yönetimi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "karşılıklı ateşkes" çağrısı yaparken öğrencileri, sınıflarda "İsrail-Filistin çatışmasını" tartışmaları konusunda teşvik etti.

Aralarında Ann Arbor'un da olduğu çok sayıda kent konseyi "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaparken okulun bu kararı ABD'de tepkilere yol açtı.

Michigan Okul Yönetimleri Derneği İcra Direktörü Don Wotruba "Yapmayı düşündükleri şey oldukça alışılmışın dışında; eğer ilk kez değilse... Özellikle de uluslararası bir konuda." sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.

Öte yandan, Ann Arbor Okul Bölgesi'nde bazı veliler kararın iptali için 2 bin imza topladı.

Aileler, imza kampanyasında, Gazze'de ateşkesin konuşulmasının öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmeyeceği görüşünü dile getirdi.

  • gazze
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.