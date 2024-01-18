Filistinliler Gazze'deki elektrik krizini güneş enerjisi kullanılarak çözmeye çalışıyor

Derme çatma bir çadır üzerine güneş panelleri yerleştiren Benna, çadırın içerisine, yerinden edilmiş kişilerin büyük çoğunluğunun telefonlarını şarj etmeye yardımcı olacak enerji depolayan piller, elektrikli aletler ve malzemeler koydu.

Ailesi farklı sığınma merkezlerinde ve okullarda bulunan Benna, sevdiklerinden haber alabilmek için böyle bir yöntem bulmak durumunda kaldı.

Projesini geliştirmeden önce para karşılığında telefonunu şarj etmek için dükkanlara gitmek zorunda olduğunu anlatan Benna, şarjı dolu bir telefon alabilmek için de uzun süre kuyrukta beklediğini söyledi.

Benna, bir diğer yöntem olarak da elektrik olan bazı bölgelere İsrail saldırıları altında saatlerce yürüyerek gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Savaştan önce internet alanında çalıştığını, bu sayede de elinde güneş panelleri olduğunu belirten Benna, aydınlatma ve şarj dolumu için tasarladığı projesini en kalabalık sığınmacı kamplarının ortasına kurduğunu, böylece onlara da yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

"Bu kamplarda ne elektrik var ne de yaşam belirtisi." diyen Benna, telefonları şarj etmenin maliyetinin 1-2 şekel, pilleri şarj etmenin ise boyutlarına göre 4-6 şekel (1 dolar yaklaşık 3,80 şekel) arasında değiştiğini söyledi.

Benna, projenin, ayrıca savaş sonrası kendileri için gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.