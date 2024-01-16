İran'ın Erbil kentine yönelik saldırısında bazı evlere isabet eden füzeler sonucu 4 sivil hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gece saatlerinde gerçekleştirdiği füzeli saldırıların detayları netleşiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Suriye'de ve Erbil'de İran karşıtı terör örgütleri ile İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığı duyuruldu. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği İran'ın Kirman eyaletinde 90 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısı, Rask kentindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılar hatırlatılarak, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü hedefleri tespit edilerek balistik füzelerle imha edildi" denildi. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran milletine, kötü niyetli terörist gruplarını nerede olurlarsa olsunlar bulacağına ve onları bu utanç verici eylemlerinden dolayı cezalandıracağına dair güvence vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Erbil'deki saldırıda 4 sivil öldü, 6 sivil yaralandı

IKBY Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise füzelerden bazılarının sivillere ait evlere isabet ettiği, bazılarının da evlerin yakınlarına düştüğü bildirildi. Bazı evlerde yangın çıktığı, aralarında Kürt iş adamı Peşrev Dizeyi dahil 4 sivilin hayatını kaybettiği, Dizeyi'nin eşi ile 2 çocuğu dahil 6 sivilin de yaralandığı aktarıldı. Saldırının Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlali olduğu vurgulanarak, "İran Devrim Muhafızları'nın saldırıda İran karşıtı gruplara ait birçok bölgeyi hedef aldığını açıkladığı bu yersiz bahaneleri reddediyoruz. Ne yazık ki Erbil'e saldırmak için sürekli aynı şekilde asılsız bahaneler ileri sürülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise yaptığı açıklamada, "insanlık dışı" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı. Hoşnav, "Erbil'e yönelik maalesef insanlık dışı bir terör eylemi düzenlendi. Bu saldırıda bazı füzeler sivillerin yaşadığı evlere isabet etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü dahil birçok bölgeden patlama sesleri yükselmişti. Havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulurken, ABD başkonsolosluğundan da siren sesleri duyulmuştu. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan ilk açıklamada, "İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahların" balistik füzelerle vurulduğu bildirilmişti.