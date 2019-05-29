28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0258
  • 6,7112
  • 248.253
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Huawei, ABD'ye dava açtı

Şirket, 28 Mayıs'ta Texas mahkemelerine sunduğu dava dilekçesinde tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesini istedi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"ABD'li milletvekilleri geçen yaz Huawei'i hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, belirli Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor; 'Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, Huawei ekipmanlarını satın almak için devlet fonlarını kullanamaz.' 
 
Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."
 
Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Mavi kategorideki terörist tutuklandı

Mavi kategorideki terörist tutuklandı

İsrail, 312 Filistinliyi şehit etti

İsrail, 312 Filistinliyi şehit etti

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

MSB: Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit düştü

MSB: Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit düştü
 

POPÜLER HABERLER

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA