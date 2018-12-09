Huawei Mali İşler Başkanı’nın kefalet duruşması yarın

Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında 1 Aralık’ta Kanada’da gözaltına alınmıştı. Meng, birden fazla uluslararası kurumu dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor. Meng'in her bir suçtan toplam 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Vancouver'da gözaltına alınan Meng Wanzhou’nun cuma günü görülen duruşmasında yargıç, Meng'in kefaletle serbest bırakılıp bırakılamayacağının pazartesi günü belirleneceğini açıkladı. Kefalet duruşması pazartesi günü yer saatle 10.00'da Vancouver'da yeniden başlayacak.

Kanada Adalet Bakanlığı avukatı John Gibb-Carsley, Meng'in 2009-2014 yılları arasında İran pazarına girmek için Skycom adında gayri resmi bir şirket kullandığını iddia etti.

ABD makamları Meng'in Kanada'dan kaçmak için gerekli tüm koşullara sahip olduğunu iddia etmiş ve iade işlemi başlayana kadar Meng’in gözaltında kalması gerektiğini belirtmişti. Amerikan savcılığı, Meng'in Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıttığını iddia etmişti.