Huawei’li selfieye güvenlik şerhi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ITV’nin Bu Sabah (This Morning) programının sunucuları Phillip Schofield ve Holly Willoughby’le selfie çekmek için Çinli Huawei firmasının akıllı telefonlarından birini kullandı.
Çekilen fotoğraf daha sonra Johnson’ın kişisel Instagram hesabından paylaşıldı. Başbakan Johnson’ın telefonu kullanması, şirkete ve şirketin Çin devletiyle yakın bağlantısına dair hararetli bir tartışma gündemdeyken gerçekleşti. Eleştirmenler, Huawei’nin iletişim ekipmanlarının Batı’daki insanları gözetlemek için kullanılabileceğini savunurken, şirketse bu iddiaları bugüne kadar sürekli yalanladı. Şirkete ticari kısıtlamalar getiren ABD daha önce, eğer Çinli şirkete İngiltere’nin 5G altyapısının oluşturulmasında görev verilirse İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın dahil olduğu Beş Göz (Five Eyes) istihbarat paylaşım ortaklığının diğer üyeleriyle gelecekteki işbirliğinin riske girebileceğini ileri sürmüştü.
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