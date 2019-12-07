11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Huawei’li selfieye güvenlik şerhi 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ITV’nin Bu Sabah (This Morning) programının sunucuları Phillip Schofield ve Holly Willoughby’le selfie çekmek için Çinli Huawei firmasının akıllı telefonlarından birini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çekilen fotoğraf daha sonra Johnson’ın kişisel Instagram hesabından paylaşıldı. Başbakan Johnson’ın telefonu kullanması, şirkete ve şirketin Çin devletiyle yakın bağlantısına dair hararetli bir tartışma gündemdeyken gerçekleşti. Eleştirmenler, Huawei’nin iletişim ekipmanlarının Batı’daki insanları gözetlemek için kullanılabileceğini savunurken,  şirketse bu iddiaları bugüne kadar sürekli yalanladı. Şirkete ticari kısıtlamalar getiren ABD daha önce, eğer Çinli şirkete İngiltere’nin 5G altyapısının oluşturulmasında görev verilirse İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın dahil olduğu Beş Göz (Five Eyes) istihbarat paylaşım ortaklığının diğer üyeleriyle gelecekteki işbirliğinin riske girebileceğini ileri sürmüştü. 

 

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Akar'dan NATO mesajı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...
 

POPÜLER HABERLER

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

'Kar safarisi' nefes kesti!

'Kar safarisi' nefes kesti!

Korkutan görüntü: Deniz suyu çekilince oluştu

Korkutan görüntü: Deniz suyu çekilince oluştu

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA