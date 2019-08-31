Hücrede tek başına doğurdu
ABD’NİN Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkûm, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.
- STAR
Diana Sanchez adlı mahkum, dava dilekçesinde hapishane personelinin doğum yapmakta olduğunu bilmesine karşın yardım çağrılarına saatlerce cevap alamadığını, ‘bebeğini soğuk yatağında ve tuvaletin dibinde dünyaya getirdiğini’ söyledi. Denver Polis Müdürlüğü yetkilileri ise personelin kurallara uygun davrandığını öne sürdü. KDVR News televizyonuna konuşan dolandırıcılıktan hüküm giyen 27 yaşındaki Sanchez, “Oğlumun hayatını riske attılar. Hastaneye götürüldüğümde bana ‘kanamadan ölebilirdin’ dediler” ifadelerini kullandı.
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