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Dünya

Hükümetin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi: Durdurmak için elimden geleni yağacağım

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Biden hükümetine verilen desteğe tepki göstererek, silah ve mühimmat satışının engellenmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:10 - Güncelleme:
Hükümetin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi: Durdurmak için elimden geleni yağacağım
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Sanders, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, halihazırda 45 bin kişiyi öldüren, Gazze'nin konut, sağlık ve eğitim sistemlerini yok eden ve insani yardımları engelleyerek açlığa neden olan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine daha fazla bomba göndermemelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'e silah satışının durdurulması için ABD hükümetine çağrıda bulunan Sanders, bu satışların engellenmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

8 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI ÖNERİSİ KONGREYE BİLDİRİLDİ

ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini 4 Ocak'ta Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirmişti.

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kilogramlık savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

  • ABDli Senatör Bernie Sanders
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