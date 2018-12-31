Humeyni’nin torunu: İran rejiminin çökmesini bekliyorum

İran’da devam eden yolsuzluk iddiaları, ABD’nin yaptırımları ve etkilenen ekonomik durum halk temsilcileri ve bazı liderler tarafından sert eleştirilerin yapılmasına neden oluyor.

İran’ın eski dini lideri Ayetullah Humeyni’nin torunu Hassan Humeyni hükümetin eksik politikalarına ve süregelen yolsuzluk iddialarına atıfla, “Toplumun temeli, insanların memnuniyetini kazanmaktır. İktidarda kalacağımızın garantisi yok.” diye konuştu.

“İlkelerimizi kaybedersek ve formalitelerle meşgul olursak, toplum için alarm zili çalmaya başlamıştır.” diyen Hassan Humeyni, “Toplumun sürekli çöküşü ve ikiyüzlülüğün yayılması insanların kişiliğini bozuyor.” dedi.

“Rejim ahlaki olarak çöktü”

İki gün önce İranlı lider Haşim Rafsancani’nin kızı Faezeh Rafsancani, “Rejim ahlaki olarak içten çöktü. Sadece fiziki çöküş gerçekleşmedi, ki bunun da gerçekleşeceğini sanıyorum.” demişti.