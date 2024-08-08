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Dünya

Hunter Biden skandalları bitmiyor: Romanyalı iş insanından para almakla suçlandı

ABD'de federal savcılar, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 'ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı bir iş insanı tarafından ödeme kabul ettiğini' iddia etti. Joe Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde de oğlu Hunter'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı kovlamaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Hunter Biden skandalları bitmiyor: Romanyalı iş insanından para almakla suçlandı
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Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisindeki savcılar, Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltti.

Mahkeme dosyasına göre, eylülde görülecek davada savcılar, Hunter Biden ve iş ortağının, "ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı iş insanı Gabriel Popoviciu'dan ödeme aldığına" ilişkin kanıtlar sunmayı planlıyor.

3 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDEME ALDI

Savcılar, Popoviciu'nun "Romanya'da hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasının ABD kurumlarınca incelenmesi için Hunter Biden ve iş ortağına para ödediğini" iddia ediyor.

Babası Joe Biden başkan yardımcısıyken 2015'te Hunter Biden'ın iş ortaklarının Popoviciu'dan 3 milyon dolardan fazla ödeme aldığını iddia eden savcılar, Hunter Biden'ın bu parayı daha sonra başka bir iş ortağıyla paylaştığını öne sürüyor.

HEDEF ŞAŞIRTMACA YAPMIŞLAR

Savcılar, Popoviciu ile Hunter Biden'ın, anlaşmanın Joe Biden için "siyasi sonuçlara neden olabileceğinden endişe duydukları için ödemeleri Romanya'da gayrimenkul alanında yapılıyormuş gibi gösterdiğini" ileri sürüyor.

Popoviciu, Romanya'da 2017'de yolsuzluk suçlamalarıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

HUNTER'IN SKANDALLARI BİTMİYOR

Hunter Biden, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor. Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden'ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

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