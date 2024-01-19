Hunter Biden Temsilciler Meclisinde ifade verecek

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinden yapılan açıklamada, Hunter Biden'ın 28 Şubat'ta kapalı oturumda ifade vereceği aktarıldı.

Komite Başkanı James Comer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan'ın oğlu soruşturmamızda ana tanık ve şimdi gelip bizim sorularımızı yeterli ve düzenli bir şekilde yanıtlayacak." ifadesini kullandı.

Comer, Hunter Biden'ın daha sonra kamuya açık oturumda da ifade verebileceğini aktardı.

- HUNTER BİDEN SORUŞTURMASI



Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

