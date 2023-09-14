Hunter Biden'a 3 federal suçlama yöneltildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a federal suçlamalar yöneltildi. ABD'nin Delaware eyaletindeki ABD Bölge Mahkemesine Özel Yetkili Savcı David Weiss tarafından sunulan iddianame ile Hunter Biden, federal düzeyde ateşli silah satın alırken üç kez yalan söylemekle suçlandı. İddianamede, Hunter Biden'ın Ekim 2018'de Delaware'deki bir silah mağazasından Colt Cobra model bir silah satın aldığı sırada federal olarak doldurulması zorunlu olan formlarda uyuşturucu kullanıcısı olduğu hakkında yalan söylediği ifade edildi. İddianamede, Hunter Biden'ın vergi ihlalleri ilgili herhangi bir suçlama ise yer almadı. ABD federal yasalarına göre, uyuşturucu kullanıcısıyken bu tür belgeler üzerinde yalan söylemek veya ateşli silah bulundurmak suç olarak tanımlanıyor.

Hunter Biden ve savcılar arasındaki savunma anlaşma başarısız olmuştu

Geçtiğimiz Temmuz ayında Hunter Biden, 2017 ve 2018 yıllarında vergilerini zamanında ödemediği için iki kabahatle suçlanacağı ve yasadışı ateşli silah bulundurduğunu itiraf edeceği bir savunma anlaşması, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Maryellen Noreika'nın "anlaşmayı onaylayamayacağını" söylemesi üzerine başarısız olmuştu.

Söz konusu suçlamaların ardından ABD'de ilk kez görevdeki bir başkanın çocuğu cezai kovuşturmaya tabi oldu.

Biden hakkında azil soruşturması açılmıştı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, geçtiğimiz Salı günü Başkan Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulunmuş, "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile şirketine yönelik çeşitli ciddi ve inandırıcı iddialar ortaya koydular" ifadelerini kullanmıştı. McCarthy, söz konusu soruşturmanın Biden hakkındaki "görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve yolsuzluk" iddialarına odaklanacağını belirtmişti.