  • Hürmüz Boğazı geçişlere açıldı... ''Teknik kısıtlamalarla mümkün olacaktır''
Dünya

Hürmüz Boğazı geçişlere açıldı... ''Teknik kısıtlamalarla mümkün olacaktır''

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon şartına bağlı olduğunu duyurdu. Arakçi, diplomatik süreçteki arabuluculuk rolü için Pakistan'a teşekkür etti.

ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik masaya taşınmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda kritik bir gelişme yaşandı. İran, geçici ateşkes kapsamında boğazı geçişlere yeniden açarken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi iki haftalık sürecin kurallarını kamuoyuyla paylaştı.

ARAKÇİ'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KOORDİNASYON ŞARTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

PAKİSTAN'IN ARABULUCULUĞUNA TEŞEKKÜR

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir' teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

