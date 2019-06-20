Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 'Savaşa hazırız'

İran Devrim Muhafızları sabah saatlerinde, ABD'ye ait MQ-4 Triton İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

Tahran ve Vaşington yönetimi arasında bir süredir Körfez sularında yükselen gerilim İran'ın bu hamlesinden sonra daha da yükseldi.

İran yaptığı açıklamada söz konusu İHA'nın Hormozgan Eyaleti üzerinde düşürüldüğünü belirtirken, ABD'den yapılan açıklamada ise İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda düşürüldüğü belirtildi.

MQ-4 Triton İHA'sının üreticisi Northrop Grumman isimli şirketin internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Triton 24 saat boyunca 10 milin üzerindeki irtifalarda ve 8,200 deniz mili operasyon aralığında uçuş kabiliyeti gösterebiliyor.

"ABD'YE NET BİR MESAJDIR"

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise, "ABD İHA'sının düşürülmesi, Amerika'ya net bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Hossesin Salami, "Herhangi bir ülke ile savaşmak niyetimiz yok ancak savaşa hazırız." dedi.