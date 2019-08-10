Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan anlara dair görüntü de birçok medya tarafından paylaşıldı.